Москва, , 10:02 — REGNUM Объявить бойкот песням российского певца Филиппа Киркорова в День ВДВ призвал телеведущий Иван Ургант в эфире телепередачи «Вечер с Иваном Ургантом».

Юморист прокомментировал скетч-шоу Киркорова, в котором певец выступил в роли десантника. В ответ на публикацию бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал артиста удалить видео «для своего же блага».

Ургант пошутил, что Киркоров сочинил несколько песен, связанных с десантниками: «Если хочешь лететь — лети», «Цвет настроения синий» и «Снег». Телеведущий выразил надежду, что десантники — люди хладнокровные и взвешенные.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников. «Не буди лихо, пока оно тихо», — сказал Шаманов.

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