Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM Rockstar Games убрала возможность «создавать» членов ку-клукс-клана из игры Red Dead Online. Об этом 16 июня сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/RedDeadRDC/status/1271906437908889600

Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана. По изначальной задумке разработчиков, эти персонажи должны были появляться только в одиночном режиме игры.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская версия игры Red Dead Redemption 2, разработанная компанией Rockstar Games. Её релиз состоялся в 2019 году.

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