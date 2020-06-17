Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 09:59 — REGNUM Rockstar Games убрала возможность «создавать» членов ку-клукс-клана из игры Red Dead Online. Об этом 16 июня сообщило издание Kotaku.
https://twitter.com/RedDeadRDC/status/1271906437908889600
Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана. По изначальной задумке разработчиков, эти персонажи должны были появляться только в одиночном режиме игры.
Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская версия игры Red Dead Redemption 2, разработанная компанией Rockstar Games. Её релиз состоялся в 2019 году.
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