Псков, , 10:28 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции. Постепенно суточный прирост заболевания снижается, это связано с «дезактивацией» выявленных ранее очагов распространения заразы.

По данным на 17 июня, в Псковской области за всё время выявлено 2047 случаев коронавируса. Выздоровели 639 человек, в том числе 43 за последние сутки. Скончалось за всё время от коронавирусной инфекции 19 жителей региона.

«К настоящему времени основные очаги отработаны, и скоро некоторые можно будет считать неактивными», — сообщил своим подписчикам в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Однако добавился ещё один очаг — в Псковской областной психиатрической больнице. Там выявлено 11 случаев, все бессимптомные).

«Все необходимые меры приняты, следим за ситуацией», — заверил губернатор.

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