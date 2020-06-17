Тбилиси, , 09:59 — REGNUM В Грузии выявили девять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в течение последних суток. Информация была опубликована 17 июня на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 888 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Семь человек, болевших COVID-19, в течение суток были выписаны. Теперь их 731, что составляет 82% от всех выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 14 пациентов. На карантине находятся 2710 человек, госпитализированы — 267.

Напомним, в Грузии с 15 июня начался очередной этап снятия карантинных ограничений. Открыты туристические объекты и музеи, разрешено работать гостинцам, возобновлены железнодорожные и авиаперевозки пассажиров внутри страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом