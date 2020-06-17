Москва, , 09:55 — REGNUM В Госдуме осудили позицию Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава которого Валерий Фадеев заявил об отсутствии претензий к пропускной системе по Москве во время мер самоизоляции.

«Пока заявления главы СПЧ выглядят, как будто они защищают права одного человека — Сергея Собянина», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в Facebook.

По его мнению, если Совет по правам человека действительно хочет соответствовать своему названию, то он должен инициировать масштабное расследование и массовые иски со стороны жителей Москвы против властей, устроившей людям сплошные проблемы на ровном месте.

«Вместо того, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, московские власти тестировали на людях «электронный концлагерь», — возмущен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава СПЧ Фадеев заявил об отсутствии претензий к пропускной системе по QR-кодам перемещения в столице.