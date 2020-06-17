Москва, , 09:54 — REGNUM Около трети российских граждан (27%) хорошо разбираются в цифровых технологиях, приводит данные опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Базовым уровнем цифровой грамотности обладают 67%, начальным 7%. Причем базовый уровень выше у людей старше 56 лет (78%). Среди поколения X/Y (25−55 лет) — 6%

Более продвинутый уровень цифровой грамотности среди так называемого поколения Z («зумеры», 24 года и младше) — 36%, более низкий уровень среди представителей поколений «беби-бумеров» (56 +) — 12%.

Опрос проведен в январе 2020 года Опрошены.1300 человек из 70 регионов России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 50% жителей России готовы повышать цифровую грамотность

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