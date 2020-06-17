Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Индустрия внутреннего туризма выиграет от изменений, вызванных пандемией COVID-19. Такое мнение высказал глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

По мнению Беседина, население устало психологически, особенно та его часть, которая соблюдала все профилактические требования. Кроме того, есть люди, которые продолжали работать, и им нужен отдых. В этом случае они не поедут в Таиланд или в Турцию, уверен руководитель.

«Представители туризма говорят, что уже по сентябрь все раскуплено», — сообщил Беседин в эфире портала «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пообещал развивать внутренний туризм в стране.

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