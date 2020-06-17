Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга в споре родственников умершего мужчины и медучреждения встал на сторону истца и постановил выплатить родственникам скончавшегося почти 800 тысяч рублей.

Как установлено судом, медики скорой помощи при поликлиники не распознали у больного обширный инфаркт, в результате чего человек умер. Об этом 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Трагедия в семье Олега Пономаренко и Галины Герасимовой произошла еще в декабре 2018 года. Поздним вечером 21 декабря у отца истцов сильно заболел живот в верхней части, а также началась рвота и одышка. Дети вызвали скорую помощь, и спустя 30 минут на вызов приехала бригада из городской поликлиники № 46.

Двое медработников измерили больному давление, отметили, что оно у него низкое, ощупали живот, указали на увеличение печени, после чего сделали укол обезболивающего и предложили госпитализацию. Несмотря на то, что родственники просили сделать кардиограмму сердца, медики настаивали, что ухудшение самочувствия никак с этим не связано. А то, что у пациента боль отдает в руку, врачи списали на остеохондроз, поскольку такое состояние якобы соответствует его возрасту и не связано с сердечной патологией.

В итоге врачи скорой предложили госпитализацию для проведения УЗИ брюшной полости, но родственники отказались, так как не были согласны с поставленным диагнозом. На следующие сутки отец потерпевших вновь пожаловался на боли, дети вызвали ему терапевта из поликлиники, которая сразу заподозрила проблемы с сердцем и вызвала скорую помощь.

После того как мужчине сделали кардиограмму, его срочно госпитализировали с диагнозом «обширный инфаркт». В Госпитале ветеранов войн пациент был помещен в реанимацию, где спустя какое-то время скончался.

Как полагали истцы, причиной смерти их отца явилась несвоевременная и ненадлежащая медицинская помощь, оказанная бригадой скорой помощи, прибывшей на первичный вызов. Учитывая, что, в случае диагностирования инфаркта миокарда, скорая помощь должна немедленно доставить больного в ближайшую больницу, врачи скорой помощи оставили пациента дома без необходимой медицинской помощи, что в результате привело к его смерти.

«Суд взыскал с городской поликлиники №46 в пользу Пономаренко компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2774 рубля, — сообщили в суде. — В пользу Герасимовой компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей, расходы по оплате ритуальных услуг в размере 80 103,31 рубля».