Ижевск, , 09:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 17 июня провели 102 752 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Биоматериал был отобран у 94 896 жителей республики, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За сутки проведено 2437 исследований биоматериала в отношении 2298 жителей региона.

Напомним, максимальное количество исследований было проведено за сутки 11 июня, тогда в лабораториях исследовали 2515 проб от 2417 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 17 июня выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1175 случаев заражения SARS-CoV-2.

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