Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чувашии в январе-апреле рождаемость снизилась, смертность возросла. Число умерших превысило число родившихся на 44,5%. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По предварительным данным, в республике в январе-апреле 2020 года родились 3579 детей (без учёта мертворождённых), что на 142 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Снижение составило 3,8%.

2506 человек родились в городских поселениях, 1073 — в сельской местности. В числе родившихся 1252 ребенка (35% от общего числа родившихся) были первенцами в семьях, 1277 детей (35,7%) — вторыми, 781 ребенок (21,8%) — третьими в семьях, 269 детей (7,5%) — четвертыми и более.

Умерли в январе-апреле 2020 года 5172, что на 33 человека (или на 0,6%) больше к уровню января-апреля прошлого года.

Число умерших превысило число родившихся на 44,5%. Для сравнения, в январе — апреле 2019 года данный показатель составил 38,1%.