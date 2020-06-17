Владивосток, , 10:03 — REGNUM Стали доступны декларации о доходах за 2019 год прокуроров Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все шесть прокуроров столицы Дальнего Востока задекларировали доходы от 2 до 3 млн рублей. Супруги их в среднем заработали более 200 тыс. рублей, 400 тыс. и свыше 1 млн рублей.

Прокурор Фрунзенского района города Дмитрий Стовбун обнародовал доход в размере 2 777 546 рублей. Супруга заработала — 2 527 975 рублей. Есть доход в 214 тыс. рублей и у их несовершеннолетнего ребёнка.

Прокурор Первореченского района Владивостока Василий Москвичев задекларировал 2 770 171 рубль. А вот у супруги доход значительно больше — 5 428 879 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Ростовской области Юрий Баранов, согласно декларации за 2019 год, заработал 3,5 млн рублей.