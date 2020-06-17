Элиста, , 09:45 — REGNUM Только четыре случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили 17 июня в региональном оперативном штабе.

Выписаны с выздоровлением 26 человек. В то же время, судя по данным статистики, за минувшие сутки скончался ещё один пациент с положительным тестом на коронавирус.

В тяжёлом состоянии остаются восемь пациентов, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии, по данным на 17 июня, заражение коронавирусом подтверждено у 1292 человек, 906 из них выздоровели, 20 скончались.