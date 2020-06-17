Москва, , 09:45 — REGNUM В России появилась новая схема мошенничества на вторичном рынке продаж автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно схеме, мошенники арендуют автомобиль, например, для работы на службы такси. После этого создаётся фальшивая доверенность и уже на неё выписывается дубликат паспорта транспортного средства, после чего машину выставляют на продажу. Если покупатель не обращает внимания на дубликат ПТС, схема срабатывает.

Схема вскрылась в Подмосковье, где местный житель не смог поставить машину на учёт в ГИБДД, поскольку выяснилось, что автомобиль проходит по уголовному делу.

Издание отмечает, что данный автомобиль был арендован для работы в элитной службе такси, но спустя некоторое время арендаторы пропали. В результате мошеннической схемы пострадали владелец автомобиля, а также покупатель, который будет должен вернуть машину без возможности компенсации денежных средств.