Резекне, Латвия, , 09:41 — REGNUM Латышский врач-травматолог нахамил русскоговорящей женщине за незнание латышского языка и порекомендовал ей уехать в Россию, передает телеканал TV3 BezTabu.

Женщина приехала в больницу вместе с внучкой, которая повредила палец. Ребенка отправили на рентген, после чего бабушка попросила объяснить по-русски, что показал снимок.

Дежурный травматолог Интс Веверис начал кричать на женщину, назвал её «фашисткой из России» и сказал по-русски, чтобы она уезжала из страны. Женщина призналась, что не знает языка не из-за убеждений, а потому, что не может выучить, так как живет в русскоязычной деревне.

«По правде говоря, я очень страдаю из-за того, что не знаю латышский язык», — сказала женщина. После инцидента к обидчику отправился сын Андрей, который записал диалог с врачом на диктофон и вызвал полицию. Обе стороны написали заявление в правоохранительные органы.

Напомним, русский язык в Латвии, на котором говорит 40% населения, считается иностранным. Власти страны приняли один государственный язык — латышский.

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