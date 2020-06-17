Амстердам, , 09:34 — REGNUM Врачи и медицинские специалисты в Нидерландах подготовили план действий на случай нехватки коек в реанимации. План предусматривает оказание первоочередной медицинской помощи определённым категориям пациентам в случае объявления министром здравоохранения кризисной фазы.

Согласно плану, в первую очередь койки будут предоставляться пациентам, которые, предположительно, будут находится в реанимации только непродолжительное время. Вторая категории представлена медицинскими работниками. Для остальных пациентов предусмотрен возрастной отбор, при котором более молодым пациентам будет отдаваться предпочтение перед пожилыми. При самом неблагоприятном варианте развития событий предусмотрено распределение коек по жеребьёвке.

Согласно плану, доступ в реанимацию для пациентов с малыми шансами на выживание будет закрыт заведомо.