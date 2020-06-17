Токио, , 09:30 — REGNUM Коронавирусной инфекцией заразились три человека, которые имеют отношение к американской военной базе Мисава в Японии. Об этом 17 июня сообщает агентство Киодо.

При этом о гражданстве заразившихся и их половой принадлежности информация не приводится, известно только, что все трое прибыли на базу в Мисаве 15 июня и в настоящее время находятся в изоляции на карантине.

Также уточняется, что данная информация приводилась муниципалитетом Мисавы на официальном сайте, которая в настоящее время недоступна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали 758 новых случаев заражения коронавирусом.