Шицзячжуан, Китай, , 09:27 — REGNUM В провинции Хэбэй на севере Китая выявлен еще один новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

По данным местной комиссии здравоохранения, также вы регионе было выявлено три новых бессимптомных случая. Новый случай заболевания был выявлен в Новом района «Сюнань». Ранее он считался бессимптомным носителем вируса.

Среди трех новых бессимптомных пациентов, двое оказались «импортными», то есть прибывшими в регион из-за рубежа, еще одни находился в тесном контакте с заболевшим из Пекина. Всего шесть бессимптомных носителей находится под медицинским наблюдением в регионе.