Амстердам, , 09:25 — REGNUM На прошлой неделе в Нидерландах сделано больше тестов на заражение коронавирусом, чем на предыдущей неделе. Вместе с тем наблюдается некоторое снижение интереса к сдаче тестов. Об этом сообщают Муниципальные службы здравоохранения на основании имеющихся в их распоряжении данных о тестировании.

На прошлой неделе число желающих пройти тест на заражение вирусом, вызывающим COVID-19, составило 57 000 человек, а на предыдущей неделе — 49 000 человек. Вместе с тем в минувшие выходные наблюдалось заметное снижение интереса к тестированию.

Начиная с 1 июня все желающие могут пройти тест в Муниципальных службах здравоохранения. Службы могут проводить до 30 000 тестов в день.

На прошлой неделе стало известно, что более 2/3 лиц с симптомами простуды отказываются провериться на возможное заражение коронавирусом.