Пермь, , 09:22 — REGNUM Пермский проект «Сохранение природного памятника плато Маньпупунёр и охрана Девственных лесов Коми на подходах к нему» выделен президентский грант в размере 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Автором проекта стало АНО «Северный Урал» Пермского края. В целом на реализацию плана компании требуется 20 млн рублей. В 2020—2021 годах победитель конкурса 2020 года по распределению президентских грантов намерен благоустроить более трех километров заболоченных участков на маршруте.

Стоит отметить, что квота на посещение плато увеличена до 2,5 тыс. туристов в сезон. Плата за вход на территорию памятника составит 100 рублей. Планируется, что с реализацией мероприятий проекта некоммерческой организацией, туристы будут преодолевать десять километров маршрута за два часа, не нанося даже минимального ущерба природе.

Маньпупунёр, или Столбы выветривания (мансийские болваны), является геологическим памятником. Он находится в Республике Коми. Со стороны Пермского края есть пеший маршрут к «горе каменных идолов».