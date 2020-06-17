Абакан, , 09:20 — REGNUM В Хакасии за сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Одиннадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Двенадцать случаев — это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Красноярска, двое — прошли обследование в рамках планового мониторинга медработников», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе официально зарегистрировано 1409 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1008 человек.