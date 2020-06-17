Киев, , 09:20 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 758 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 17 июня специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Всего на Украине выявлены 33 243 случая заражения, выздоровели 14 943 человека, от последствий коронавируса скончались 943 пациента, из них за минувшие сутки — 31.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в Киеве и Черновицкой области — более 4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов связал увеличение суточного прироста заражений с легкомысленным поведением граждан страны после ослабления карантинных ограничений.

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