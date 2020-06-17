Челябинск, , 09:17 — REGNUM В Челябинской области за 16 июня умерли шесть пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

От COVID-19 скончались женщина 54 лет и мужчины 62, 67 и 73 лет. ОТ других причин ушли из жизни женщины 88 и 80 лет. У одной была ишемическая кардиомиопатия, а у второй — острый инфаркт миокарда.

С начала пандемии в регионе умерли 95 граждан с коронавирусной инфекцией. Из них 64 — от ковида.

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