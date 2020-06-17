Москва, , 09:16 — REGNUM В зоне риска возникновения лесных пожаров окажутся около 14 регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет об Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Оренбургской, Ростовской, Мурманской и Иркутской областей, а также Коми, Калмыкии, Башкирии, Тувы, Дагестана и Камчатского края.

«Солнце постоянно светит в Северо-Западном федеральном округе. Там пятый класс пожарной опасности, — цитирует его ТАСС. — Высокая пожароопасность коснется Южного федерального округа».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники российской лесопожарной службы за 16 июня потушили 55 лесных пожаров на площади свыше 4847 га.

На 00:00 мск 17 июня на территории Российской Федерации было 23 лесных пожара на площади, охваченной огнем, 1997 га, где ведутся работы по активному тушению.

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