Урумчи, Китай, , 09:16 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая вложил более 40,5 млрд юаней (порядка $5,7 млрд) в борьбу с бедностью в этом году, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Средства были направлены в 5286 проектов, касающихся множества сфер, включая промышленное развитие и занятость, сообщили в региональном офисе по развитию и борьбе с бедностью.

Власти Синьцзяна также нарастили финансовую поддержку бедных домохозяйств. Были выданы кредиты 117,8 тыс. бедных домохозяйств в этом году на сумму более 3,74 млрд юаней.