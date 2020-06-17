Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM По факту столкновения двух самолетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге следователи СКР возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По факту столкновения двух самолетов в Пулково возбуждено дело Фото: пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, касательное столкновение двух самолетов произошло 14 июня 2020 года при подготовке к обоих бортов к взлету на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы.

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В результате у воздушного судна Airbus А-20N, рейс Санкт-Петербург — Иркутск, было повреждено левое крыло, а у второго участника — А320 VP-BDL, рейс Санкт-Петербург — Калининград, повреждена хвостовая часть.

«Причинен крупный ущерб свыше одного миллиона рублей, — уточнили в ведомстве. — Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.

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