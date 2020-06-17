Нант, Франция, , 09:10 — REGNUM Около 5500 человек приняли участие в демонстрации медперсонала во французском Нанте, где произошли столкновения перед префектурой, сообщает Le Figaro.

«До префектуры демонстрация шла в целом довольно хорошо, присутствовало 5500 человек. Около двадцати человек в капюшонах стали забрасывать префектуру камнями», — говорится в заявлении штаба префектуры Атлантической Луары.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Напомним, врачи, помощники медсестер и медсестры вышли на улицы по всей Франции, чтобы напомнить правительству страны о своих обещаниях в отношении больниц.

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