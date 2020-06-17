Саратов, , 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4982 человека, выздоровели 2317 пациентов, за сутки — 113 человек. С начала пандемии скончались 39 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 36 человек, в 86 случаях — заражение из неустановленных источников, трое прибыли из других регионов.

По-прежнему больше всего заразившихся коронавирусом среди лиц старше 60 лет — 47 человек, двое детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 132,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,4 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области носителями коронавируса стали 46 беременных женщин, 19 из них уже вылечили.

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