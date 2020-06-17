Самара, , 08:57 — REGNUM Новое лекарство против COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, Самарская область стала первым регионом, в который поступил препарат отечественного производства Авифавир. Первая поставки данного лекарства была осуществлена 16 июня. В самое ближайшее время оно будет доставлено в ГКБ № 5 Тольятти и областной клиническую больницу им. В.Д. Середавина в Самаре.

По словам главного врача областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Армена Беняна, препарат прошел все необходимые клинические исследования, которые доказали его эффективность, в связи с этим его можно безопасно использовать при лечении пациентов.

Армен Бенян отметил, что препарат поможет улучшить течение заболевания у пациентов, которые переносят его в тяжелой форме. При этом лекарство не является таким, что после его употребления болезнь сразу же пройдет. Оно позволит уменьшить число тяжелых форм течения болезни и уменьшить число осложнений, а значит и число смертей. Лекарство помогает уничтожить вирус на его ранней стадии, и не дает ему развернуть патологические изменения, которые фиксируются у инфицированных пациентов.

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