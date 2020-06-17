Москва, , 08:17 — REGNUM Резкое снижение температуры воздуха ожидает жителей Москвы в воскресенье, 21 июня. Об этом 17 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8−10», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что температура воздуха в столице России в этот день составит от +18 до +23 °С и отметил, что после +27 +31 °С, которые будут в наблюдаться в Москве до того, это будет заметным снижением.

Кроме этого, метеоролог рассказал, что такое резкое похолодание будет связано с перемещающимся холодным фронтом и уточнил, что уже 20 июня, в субботу, в столице России начнутся заметные дожди перед приходом данного фронта.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что среду, 17 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +29… +31 °С.