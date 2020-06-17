Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 15 542, сообщили 17 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 3182, Нур-Султане — 2951, Карагандинской области — 1624, Атырауской области — 1341 и Чимкенте — 1167. Выздоровели 9467 пациентов, или 62% от общего числа заболевших, скончались 88 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня у председателя Мажилиса (парламента) Казахстана Нурлана Нигматулина выявили коронавирус. Перед каждым заседанием спикер проходил тестирование и соблюдал все меры предосторожности.

Читайте также: У спикера нижней палаты парламента Казахстана выявили коронавирус