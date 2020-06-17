Дамаск, , 08:09 — REGNUM Патрулирование на маршруте общей протяженностью свыше 300 км в отдаленных районах Сирии за рекой Евфрат провели военные РФ. Об этом 17 июня рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев.

Как рассказал представитель, военнослужащими из подразделений военной полиции ВС России было проведено очередное патрулирование.

«В ходе патрулирования колонна автомобильной техники под прикрытием вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35 преодолела маршрут общей протяженностью более 300 километров», — заявил Дмитриев.

При этом он уточнил, что патруль военной полиции проводился для контролирования ситуации около сирийской границы в отдаленных районах страны за рекой Евфрат и для «сохранения мирной обстановки в регионах, подконтрольных правительственным силам».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что в северную часть сирийской провинции Хасака вошла из Ирака колонна военной техники и грузовиков США общей численностью не менее 200 единиц.