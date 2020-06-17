Москва, , 07:59 — REGNUM Бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня, назвавшая получателей минимального размера оплаты труда (МРОТ) «алкоголиками и нищебродами», пояснила свое скандальное высказывание в видеозаписи на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что ее слова касались только лиц, страдающих алкоголизмом, а не всех граждан России.

Виктория Боня «Если эти слова задевают человека, то он должен как минимум относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится».

При этом телеведущая отметила, что не выступает против повышения размера МРОТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева написала в соцсети, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты. Так она оценила повышение размера материнского капитала в РФ и расширение категорий граждан, которые могут его получать.

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