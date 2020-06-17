Пермь, , 07:57 — REGNUM В Пермском крае сняты ограничения на посещение кладбищ. Изменения внесены в губернаторский указ о мерах противодействия распространению коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Перми возобновлена работа автобусного маршрута №46 Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище. На линии предусмотрено курсирование пяти автобусов.

Напомним, в регионе со 2 апреля действует режим ответственного поведения. С улучшением эпидобстановки власти вносят изменения.

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