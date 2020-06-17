Чебоксары, , 07:57 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии подтверждено 4186 случаев заражения коронавирусом, из них 37% приходится на Чебоксары. Среди районов наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ядринском районе. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные минздрава Чувашии Cap.ru

В Чебоксарах с начала пандемии подтверждено 1556 случаев заражения SARS-CoV-2, что составляет 37% от общего числа случаев заражения — 4186. За последние сутки в столице республике выявлено 56 носителей коронавируса.

На втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом идёт Ядринский район (247), на третьем — Чебоксарский район (199).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии число выздоровевших пациентов с COVID-19 составляет более половины от числа заболевших. Выздоровели 2346 человек, из них 1139 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Умер 21 человек.

Случаи заражения в разрезе муниципалитетов:

г. Чебоксары — 1556 (прирост за последние сутки — 56);

Ядринский район — 247 (0);

Чебоксарский район — 199 (+2);

г. Новочебоксарск — 180 (+4);

г. Шумерля — 163 (+1);

Моргаушский район — 142 (0);

Комсомольский район — 135 (0);

г. Канаш — 134 (+1);

Канашский район — 127 (+2);

Батыревский район — 124 (+4);

г. Алатырь — 122 (+1);

Красночетайский район — 120 (0);

Урмарский район — 105 (+1);

Порецкий район — 102 (0);

Цивильский район 98 (0);

Шемуршинский район — 97 (+1);

Янтиковский район — 91 (+1);

Ибресинский район — 65 (0);

Шумерлинский район — 63 (0);

Алатырский район — 57 (0);

Вурнарский район — 56 (0);

Яльчикский район — 55 (0);

Мариинско-Посадский район — 53 (0);

Аликовский район — 46 (0);

Козловский район — 29 (0);

Красноармейский район — 20 (0).

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