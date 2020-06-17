Москва, , 07:56 — REGNUM Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 9−10 классов может пройти осенью 2020 года. Об этом сообщили в ответ на обращение, направленное еще в мае, в департаменте государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время вопрос о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее — олимпиада) для обучающихся 9−10 классов осенью 2020 года находится на рассмотрении. Актуальная информация будет размещена на официальном сайте Минпросвещения России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://edu.gov.ru», — сказано в ответе министерства.

Напомним, в апреле министр просвещения Сергей Кравцов объявил об отмене заключительного этапа ВсОШ—2020 из-за эпидемиологической ситуации, связанной с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Сразу же заявление вызвало негодование общественности. Родители и сами участники, прошедшие в финал олимпиады, направляли обращения в Минпросвещения с просьбой перенести сроки, но обязательно провести заключительный этап для 9-х и 10-х классов, поскольку своим решением министр лишил их попытки получить диплом ВсОШ. Были петиции.

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Точку в вопросе для 11-х классов поставил приказ Минпросвещения РФ об итогах Всероссийской олимпиады школьников, опубликованный в мае.

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Решение о проведении ЕГЭ уже в июле и постепенное ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, дают надежду, что финал для 9-х и 10-х классов все же проведут.

При этом в Минпросвещения уточнили: «В случае невозможности проведения заключительного этапа олимпиады в 2020 году по объективным причинам для участников регионального этапа олимпиады 2019/20 учебного года, выполнявших задания для 9 и 10 классов и набравших проходные баллы для участия в заключительном этапе олимпиады, будет предоставлена возможность полноценного участия в заключительном этапе олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в 2020/21 учебном году без предварительного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах».