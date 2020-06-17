Тегусигальпа, , 07:52 — REGNUM Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил о положительном результате своего теста на выявление коронавирусной инфекции. Об этом политик рассказал в ходе выступления по национальному телевидению.

Орландо Эрнандес отметил, что 13−14 июня почувствовал недомогание и обратился к врачу.

«Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом», — заявил он.

Президент Гондураса добавил, что перейдет на удаленную работу и продолжит выполнять свои обязанности. По его словам, болезнь у него протекает в легкой форме. Также коронавирусом нового типа заразилась и супруга гондурасского президента Ана Гарсия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Гондураса продлевали режим комендантского часа до 14 июня в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечалось, что эта мера должна помочь обеспечить более эффективный профилактический контроль за COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Гондураса продлили до 14 июня комендантский час в стране