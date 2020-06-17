Москва, , 07:49 — REGNUM Ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, предложили в общественной организации «Национальный родительский комитет» (НРК). Об этом 17 июня сообщает RT.

Отмечается, что председатель НРК Ирина Волынец направила предложение в Госдуму и в правительство России. Дополнительное пособие, по её мнению, потребуется в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса и введенными ограничениями.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — говорится в обращении НРК.

Волынец добавила, что при введении компенсации другие льготы для этой группы родителей должны быть полностью сохранены.

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