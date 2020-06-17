Кемерово, , 07:44 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — шесть, Анжеро-Судженск — три, Мариинский МР — три, Новокузнецк — два, Кемеровский МР — два, Белово — один, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Топкинский МО — один», — уточняется в оперативной информации. За это же время три пациента выздоровели: Белово — один, Кемерово — один, Новокузнецк — один.

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1099 пациентов с коронавирусом, 424 человека выписаны, медицинскую помощь получают 668 пациентов с COVID-19.