Чебоксары, , 07:42 — REGNUM В Чувашии число выздоровевших пациентов с COVID-19 составляет более половины от числа заболевших. Подтверждены ещё три летальных исхода. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.

По последним данным (19:41 мск 16 июня), с начала пандемии выявлено 4186 случаев заражения коронавирусом, в числе носителей SARS-CoV-2 — 12 несовершеннолетних. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 составляет 1,8%.

Выздоровели 2346 человек, из них 1139 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

«На сегодня количество выздоровевших пациентов от общего числа заболевших превышает 50%, это говорит о том, что при проведении такой же активной работы, в ближайшее время мы сможем достичь третьего показателя и выйти на первый этап снятия ограничений», — говорит глава минздрава Владимир Степанов.

По последним данным министерства, скончался 21 пациент, то есть за последние сутки подтверждены три летальных исхода в результате заболевания COVID-19.

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