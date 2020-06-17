Нур-Султан, , 07:40 — REGNUM У председателя Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина выявили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба казахстанского парламента.

Сообщается, что спикер строго соблюдал все меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа и последний месяц работал дистанционно.

«При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус», — отмечает пресс-служба.

Однако он встречался 9 и 11 июня с главой минздрава Казахстана Елжана Биртанова, у которого выявили инфекцию. После этого Нигматулин прошел тест, который показал положительный результат. Отмечается, что у спикера болезнь протекает бессимптомно, сейчас он находится на самоизоляции.

«Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведет его заместитель», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня в медучреждениях Казахстана находились 5795 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 85% находились в стабильном состоянии, еще 12,8% — в состоянии средней тяжести.

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