Ашхабад, , 07:36 — REGNUM Отмена всех международных авиарейсов в Туркмении продлена еще на один месяц — до 20 июля — компанией «Туркменские авиалинии» из-за ситуации с распространением нового коронавируса, 17 июня сообщает пресс-служба перевозчика.

Клиентам авиакомпании предложено оформить заявление на возврат билеты или переоформить их на другие рейсы после возобновления полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Азербайджанское Каспийское морское пароходство возобновило грузовые перевозки из порта «Алят» в туркменский порт «Туркменбаши» и в обратном направлении.

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