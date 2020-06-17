Южно-Сахалинск, , 07:35 — REGNUM В Южно-Сахалинске возобновил работу детский сад «Полянка», ранее закрытый на карантин из-за коронавируса. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Детское учреждение было закрыто после выявления заражения коронавирусом у одного из сотрудников. После этого все сотрудники, дети и их родители прошли тесты на коронавирус. Выявленные носители коронавируса — четыре сотрудника детского сада и восемь малышей — находятся под медицинским наблюдением. В детском саду дважды провели дезинфекцию.

«Детский сад № 5 «Полянка» в Южно-Сахалинске возобновляет работу с 17 июня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине у четырёх сотрудников и восьми воспитанников детского сада «Полянка» подтвердилось заражение коронавирусом. По информации правительства региона, дошкольное учреждение возобновит свою работу после повторной дезинфекции.

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