Новосибирск, , 07:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 17 июня, за сутки выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом, 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались два пациента — 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 4604 пациента с коронавирусом (из них 309 — дети), 2387 человек выздоровели, 62 пациента скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 49 человек, на ИВЛ — девять пациентов.