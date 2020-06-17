Новосибирск, 17 июня 2020, 07:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 17 июня, за сутки выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом, 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались два пациента — 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 4604 пациента с коронавирусом (из них 309 — дети), 2387 человек выздоровели, 62 пациента скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 49 человек, на ИВЛ — девять пациентов.
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В Новосибирской области выявили ещё 107 случаев заражения, двое скончались
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.