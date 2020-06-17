Челябинск, , 07:24 — REGNUM В Челябинске врачи извлекли из гортани ребёнка игрушечный пистолет. Об этом сообщает пресс-служба областной детской больницы.

Мальчик съели игрушечное оружие примерно год назад и забыл об этом. Он стал задыхаться, кашлять, и его родственники обратились к врачам. Те вначале думали, что у ребёнка онкологическое заболевание. Проведённые обследования, в том числе компьютерная томография, не помогли обнаружить причину.

Спустя некоторое время причин недомогания ребёнка прояснилась. Игрушечное оружие уже извлекли из его гортани. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, отмечают врачи.