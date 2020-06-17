Веллингтон, , 07:23 — REGNUM Все карантинные центры в Новой Зеландии, в которые пребывают пациенты с новым коронавирусом, будут охранять военнослужащие, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, 17 июня сообщает издание New Zealand Herald.

Данное решение связано с выявлением двух завозных случаев заражения за последние сутки. Новые пациенты — две женщины, которые прибыли из Великобритании на похороны. При этом, по словам Ардерн, приезжим разрешили покинуть карантинный центр без анализов.

Глава правительства подчеркнула, что контроль за обсерваториями поручен командующему ВВС Новой Зеландии Даррену Дигби Уэббу. Он также должен проверить безопасность системы пограничного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что в Новой Зеландии за предшествующие 24 дня не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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