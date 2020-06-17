Омск, , 07:22 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют жителям Омска купаться в реке Иртыш. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства, такой вывод был сделан из-за качества речной воды в зоне городских пляжей.

Всего в Омске расположены 5 пляжей, которыми пользуются горожане. Для проверки качества воды специалисты взяли 40 проб. Выяснилось, что 12 из них не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 13 проб — по микробиологическим показателям, 2 пробы — по паразитологическим показателям.

«В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей г. Омска по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в р. Иртыш», — заключили в управлении.

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