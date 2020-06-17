Тюмень, 17 июня 2020, 07:11 — REGNUM В Тюмени подпольная вечеринка на пляже закончилась в отделе полиции. Об этом сообщают «Моменты. Тюмень».
Пляжное пати организовала промо-группа Lama party из Сочи на базе отдыха «Малибу» вопреки действующим в регионе ограничительным «ковидным» мерам. Действия полицейских были легитимными — нарушение режима повышенной готовности.
Кроме того, организаторы заявили, что полиция не остановит их от проведения мероприятий, так как им элементарно надо на что-то жить, ибо предприятия ивент-индустрии уже третий месяц из-за коронавируса сидят без работы.