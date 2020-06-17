Москва, , 07:03 — REGNUM Военные делегации из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, сообщил 17 июня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в параде Победы пройдут военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Оценивая строевую выправку иностранных военных, Салюков отметил, что существуют особенности при прохождении торжественным маршем у представителей Китая и Сербии, но это не мешает им пройти под российские марши в исполнении сводного духового оркестра.

Напомним, парад Победы в Великой Отечественной войне в этом году пройдёт 24 июня. Участие в нём примут более 13 тысяч военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Первую репетицию парада Победы проведут на Красной площади 17 июня