Чанша, Китай, , 06:34 — REGNUM Более 1,38 млн человек пострадали от непрекращающихся дождей в центральной провинции Хунань, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Всего пять этапов мощных ливней было зафиксировано в провинции начиная с 29 мая. В результате было эвакуировано 53 тыс. человек. Всего 1605 домов было смыто ливнями, а также повреждено более 140 тыс. га зерновых, сообщили в провинциальной штаб-квартире по контролю за наводнениями и борьбе с засухой.

Ливни привели к наводнениям и прочим геологических катастрофам в регионе, в результате чего власти вынуждены были направить 263 тыс. человек на проведение спасательных работ. Метеорологи прогнозируют, что дождливая погода возобновится с 18 июня, в связи с чем их прогноз по поводу общей ситуации крайне мрачный.