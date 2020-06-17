Гонконг, Китай, , 06:29 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

В специально административном районе (САР) Гонконг, по информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, было выявлено всего 1112 случаев опасной инфекции, включая четыре смертельных. Всего 1069 человек покинули клиники региона по выздоровлению.

В САР Макао выявлено 45 заболевших, столько же и выздоровевших. На Тайване подтверждено 445 случаев COVID-19, из которых смертельными оказались семь, еще 433 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было выявлено еще 44 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 83 265 за все время эпидемии, включая 4634 смертельных. Из больниц выписано 78 379 человек.